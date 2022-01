Vlahovic alla Juve, l’ultimo step prima della firma

Vlahovic alla Juve – Un nuovo passo in avanti. Quello della Juventus verso Vlahovic, dopo aver chiuso di fatto la trattativa con la Fiorentina.

I bianconeri sono in area piccola, in attesa dell’ultimo ok anche del giocatore. Ovviamente non si tratta di modificare una volontà già conosciuta, ossia quella del ragazzo di vestire bianconero.

Vlahovic alla Juve, i dettagli

Ma di mettere nero su bianco proposte, cifre, ultimi dettagli legati anche alla commissione. In serata è previsto allora un incontro tra gli agenti di Vlahovic e la Juventus, e tutto si svolgerà a Torino.

FUMATA QUASI BIANCA – Concluso quest’ultimo iter, la Juve avrà finalmente il giocatore serbo e potrà concentrarsi anche sulle uscite. Sono ore frenetiche alla Continassa, dove si lavora senza sosta e si sondano tanti nomi per il mercato.

Il più importante è stato preso, quel Vlahovic che sembrava un sogno e ora è quasi vero, in attesa della firma.

Questa sera sarà finalmente stipulato l’ultimo patto tra Dusan e il club che lo accoglierà per i prossimi anni. Manca pochissimo: serve l’ultimo assist, poi ci si aspetta solo un bel po’ di gol.

LE CIFRE – Vlahovic firmerà un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni a stagione. Da tempo esisteva un accordo tra le parti, anche questo ha favorito l’affare, ormai in dirittura d’arrivo. Decisiva la volontà dell’attaccante, che non vede l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera.

fonte: ilbianconero.com