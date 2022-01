Vlahovic alla Juve, offerta ufficiale alla Fiorentina!

Vlahovic alla Juve – 7 milioni di euro netti a stagione al giocatore (con un contratto di 4 anni e mezzo), 60 milioni alla Fiorentina.

Queste le cifre dell’affare Vlahovic stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juve è ormai pronta a presentare l’offerta ufficiale ai viola per assicurarsi il centravanti serbo già nei prossimi giorni.

Vlahovic alla Juve, offerta ufficiale

Tutto si sta muovendo velocemente, molto più del previsto: da Torino vogliono accelerare i tempi, complice l’apertura del classe 2000 a una partenza anticipata e quella del dg Pradè alla sua cessione in questa ultima settimana di mercato, “perchè il nostro club non può permettersi di perderlo a parametro zero”.

Resta da trovare l’accordo definitivo con la Fiorentina, che continua a valutare Vlahovic 70 milioni di euro e non intende concedere la possibilità – su ordini di Commisso – di utilizzare formule “strane” con pagamenti dilazionati nel tempo o contropartite tecniche.

Proprio a 70 milioni ammontava l’offerta dell’Arsenal, che però il giovane bomber e il suo entourage non hanno nemmeno voluto ascoltare: quella della Juve, come detto, sarebbe di 60 milioni, “ma con delle variabili che permettano di far cambiare maglia al giocatore con un investimento relativo in partenza”. Ci attendono ore bollenti.

