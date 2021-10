Vlahovic Chiesa e la strana coincidenza che fa sognare i tifosi della Juve

Vlahovic Chiesa – Il 5 ottobre 2020 è stato l’ultimo giorno di un mercato particolare, condizionato dal Covid ma non privo di grandi colpi, come l’ufficialità del trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus, giunto proprio in tale data.

Oggi, 5 ottobre 2021, la società toscana tramite il presidente Rocco Commisso ha annunciato che Vlahovic, noto obiettivo di mercato bianconero, non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023.

Vlahovic Chiesa, la strana coincidenza

È bastato pochissimo, ai tifosi juventini, per ricordare questa particolare coincidenza che è rimbalzata di post in post sui social, sull’onda dell’entusiasmo per uno dei possibili futuri colpi di mercato. Un altro giocatore top che verrebbe strappato alla Fiorentina, da sempre acerrima avversaria.

Ad infiammare ulteriormente gli animi degli juventini ci pensa un tweet del profilo ufficiale della società bianconera. Alla foto di un esultante Chiesa vengono aggiunte queste parole: “Un anno fa era ufficiale il suo arrivo alla Juve. Un anno dopo ________ (completate voi)”.

Il cinguettìo ha ricevuto tantissimi commenti e molti utenti, accettando l’invito della Juve, hanno completato la frase citando proprio Dusan Vlahovic e il suo possibile arrivo a Torino.

