Vlahovic intervista: “Futuro? Tutto può succedere”

Vlahovic intervista – Ai microfoni di Politika.rs, sito serbo, l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato del suo presente, ma soprattutto del suo futuro. Il giocatore è seguito da parecchie big, a cominciare dalla Juventus, e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza a giugno 2023.

FIORENTINA – “L’ho detto più volte finora: qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non ci siamo stati per molto tempo”.

Vlahovic intervista, le parole del bomber

COMMISSO – “Il presidente Commisso è soprattutto un uomo serio e un grande presidente, sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Se si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie. Voglio che il 2022 sia ancora migliore del precedente, che faccia ancora più gol e che la Fiorentina sia costantemente ai vertici del calcio italiano”.

FUTURO – “Non so cosa può succedere in futuro. Vedremo…”.

RONALDO – ​Per quel che riguarda i gol segnati nel 2021, “forse avrei potuto farne di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo. Essere fianco a fianco con un calciatore così, oggi, è sicuramente un grande onore”.

fonte: ilbianconero.com