Vlahovic Juve, parte l’asta ma c’è un altro club in pole

Vlahovic Juve – La Juventus è sicuramente una delle società che maggiormente guardano con interesse alla situazione difficile tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina, con il rinnovo di contratto che non arriverà e la corsa che si profila all’orizzonte della prossima estate per accaparrarsi il promettentissimo centravanti serbo.

Vlahovic Juve, ecco cosa sta succedendo

CHI PRIMA DELLA JUVE – I dirigenti bianconeri tuttavia, come spiega Calciomercato.com, devono vedersela con la concorrenza fortissima di due club europei: il Manchester City e l’Atletico Madrid. Più indietro United e Tottenham.

PREZZO – I Colchoneros avevano provato ad affacciarsi già quest’estate, mettendo sul piatto un contratto da 4 milioni di euro a stagione. No, per prendere Vlahovic le cifre che serviranno nel 2022 saranno le seguenti: oltre 50 milioni per il cartellino (cioè, ne basterebbero 45 ma poi ci sono le cospicue commissioni per l’agente) e almeno 6 d’ingaggio annuo al giocatore.

