Vlahovic-Juve c’è un intoppo

Vlahovic-Juve alle battute finali – Sembra praticamente fatta per il passaggio alla Juventus dell’attaccante Dusan Vlahovic: un colpo da 70 mln di euro. C’è l’accordo quasi su tutto, infatti c’è da registrare una lieve frenata nella trattativa.

Vlahovic-Juve ultimo ostacolo

Secondo quanto riferito da Sky Sport per l’acquisto dell’attaccante viola è tutto praticamente fatto, resta solo da chiarire qualche aspetto riguardante le modalità di pagamento del giocatore ai viola.

La Juve è andata incontro alla Fiorentina evitando formule alla Chiesa per intenderci, ma vorrebbe comunque dividere il pagamento dei 70 milioni di euro per Vlahovic in diverse tranche.

Si lavora per trovare l’accordo definitivo, che dovrebbe arrivare ad ore.

Vlahovic-Juve visite mediche

Le visite mediche di Dusan Vlahovic con la Juventus dovrebbero essere fissate per la giornata di sabato. Attualmente il giocatore si trova a Firenze nella propria abitazione.

Agenti Vlahovic

Il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus è ogni ora più vicino a diventare realtà. Questa operazione a livello economico diventerà la più importante della storia del calciomercato di riparazione in Italia.

La Fiorentina ha dato l’ok al trasferimento (70 milioni più 5 di bonus), con l’attaccante che tramite i suoi agenti sta limando gli ultimi dettagli per la definizione dell’affare