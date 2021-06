Vlahovic Juve, c’è un problema con la Fiorentina: i dettagli

Vlahovic Juve – La Juve su Dusan Vlahovic, non da oggi. Classe 2000 da 21 gol in 37 partite di campionato piace molto al club bianconero, ma la Fiorentina spara altissimo per il suo cartellino.

Federico Cherubini, impegnato in questi giorni tra Torino e Milano per vari incontri di mercato, è in prima fila e il caos dovuto all’addio di Gattuso può favorire, anche se Commisso non si smuove dai 60 milioni chiesti.

Vlahovic Juve, ecco cosa sta succedendo

Vlahovic è legato alla Fiorentina fino al 2023 e la sua cessione frutterebbe anche una corposa plusvalenza.

Il nodo dell’affare sono le contropartite con la Juve che, spiega Tuttosport, sonderà il terreno per capire se la pista è percorribile.

vlahovic-fiorentina-juve

fonte: ilbianconero.com