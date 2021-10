Vlahovic Juve, sfida aperta con la Premier

Vlahovic Juve – Decisamente no: il (calcio)mercato non finisce mai. Più d’una dimostrazione lampante la si può cogliere in questi giorni. Dalla rottura tra Vlahovic e la Fiorentina (contratto non rinnovato, scadenza 2023) agli ammiccamenti del potenziale parametro zero di lusso Paul Pogba nei confronti dei bianconeri.

Per non parlare, ovviamente, di quanto accade sottotraccia: ad esempio le trattative per portare il 21enne Aurelien Tchouameni del Monaco (o vari ed eventuali) alla corte di Allegri. Abbiamo coinvolto alcuni tra i più noti e stimati operatori di mercato del panorama internazionale in modo da interpretare assieme a loro alcune strategie e ipotizzare sviluppi sui temi più caldi del momento. Vlahovic, cosa succederà? Pogba, la Juve può sperarci o è più probabile l’arrivo di Tchouaméni? Lucca è pronto per una big?

Beppe Bozzo

«Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea, se la Fiorentina continuerà così bene… Nel caso, comunque, immagino che propenderà per una cessione all’estero. Su Pogba, direi che… “ce sta a provà”. Anche se non credo che la Juventus possa effettuare questo tipo di operazione. Penso a quanto accaduto con gli ultimi parametri zero, penso al fatto che sarebbe difficile mantenere certi equilibri di spogliatoio».

Giovanni Branchini

«Vlahovic? Penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quello che pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose… Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambire a quasi tutte le big. Pogba bis alla Juve? Non credo il francese abbia abitudini economiche che possano essere in linea con il calcio italiano attuale. Mentre Tchouameni non lo vedo come un affare imminente, quanto piuttosto come un centrocampista che rientra tra quelli seguiti. Lucca del Pisa pronto per una big? Ecco, se vogliamo bruciare anche lui continuiamo a fare questi discorsi…».

Claudio Vigorelli

«Vlahovic lo immagino in Premier, occhio a Liverpool, Tottenham e City. Ma mi auguro per il bene della Serie A che un top club come la Juventus riesca ad anticipare le inglesi. Tra Pogba e Tchouameni, dico il secondo: quella per il 21enne del Monaco mi sembra un’operazione più in linea con l’attuale progetto bianconero. Lucca? L’importante è che giochi, anche dovesse andare in una big: parliamo di un 2000. Complimenti alla coppia Corrado-Chiellini per averlo portato a Pisa».

vlahovic-fiorentina-juve

fonte: tuttosport.com