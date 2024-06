Yildiz blindato dalla Juve: i dettagli

Secondo quanto riferito da ilbianconero.com la Juventus vuole blindare Kenan Yildiz. L’attaccante turco infatti è ritenuto uno dei giocatori centrali nel gioco del nuovo allenatore Thiago Motta e non solo, è ritenuto anche uno dei pochi giocatori in rosa ad essere considerati incedibili. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, il suo contratto è in scadenza nel 2027 ma la chiara volontà bianconera sarebbe quella di rinnovare ulteriormente il contratto del fenomeno turco classe 2005.

Negli scorsi giorni l’agente di Kenan è stato alla Continassa per dei dialoghi con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il contratto attuale di YIldiz lo lega alla Vecchia Signora fino al 2027 (con opzione 2028), con un ingaggio di circa 200-300 mila euro. La volontà però sembra essere quella di andare avanti insieme. Il primo passo è un adeguamento dell’ingaggio di Kenan che renda giustizia alla sua centralità nel progetto. Firma fino al 2029 e probabilmente la maglia numero 10.

Il giocatore ha detto più volte che non sarebbe stato lui a richiedere alla Juventus la maglia numero 10 ma qualora gli fosse stata assegnata non avrebbe rifiutato. Potrebbe proprio essere arrivato quel momento per Kenan che vuole restare a Torino a lungo ed indossare quella maglia prestigiosa: proprio quella che indossava il suo idolo Alessandro Del Piero.

fonte: ilbianconero.com