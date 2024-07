Yildiz, operazione riuscita: ora si attende il rientro e il rinnovo

La Juventus ieri ha riabbracciato momentaneamente Kenan Yildiz, salvo salutarlo di nuovo nelle prossime ore per le meritate vacanze post-Euro 2024 e l’appuntamento al raduno bianconero nelle prossime settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 19enne turno ieri ha infatti momentaneamente interrotto le sue ferie per un blitz a Torino dove si è sottoposto a un intervento chirurgico al setto nasale presso la Clinica Santa Caterina da Siena.

Calciomercato Juve, Yildiz sarà blindato

E’ andato tutto regolarmente e l’attaccante verrà dimesso già in giornata e potrà riprendere i giorni di relax prima di rituffarsi nella nuova stagione. Thiago Motta lo attende per il ritiro in Germania dal 20 al 26 luglio: arrivato ai quarti di finale di Euro 2024, sarà uno degli ultimi ad aggregarsi al gruppo insieme ai brasiliani Danilo, Bremer e Douglas Luiz reduci dalla Coppa America fallimentare. Nel frattempo, in attesa di rivederlo in campo, proseguono i contatti con l’entourage per il rinnovo.

Considerato intoccabile assoluto del nuovo 4-2-3-1 juventino, l’obiettivo è quello di blindare Yildiz fino al 2029 e affidargli la maglia numero 10 per un grandissimo attestato di stima ma anche un’operazione di marketing. Se sulla destra si cerca un esterno importante per un profilo che dovrà prendere il posto di Federico Chiesa e sulla trequarti si aspetta con ansia Teun Koopmeiners, ci sono zero dubbi invece sull’altro versante.