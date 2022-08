Zakaria al Monaco? Possibile super plusvalenza Juve

Zakaria al Monaco? La Juventus ha bisogno di fare spazio a centrocampo, dove la priorità resta l’approdo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Prima però bisogna fargli spazio e il ‘no’ di Adrien Rabiot al Manchester United ha cambiato i piani di Madama.

Il maggiore indiziato alla cessione sembrava potesse essere il brasiliano Arthur ma guadagna tanto: 5 milioni netti a stagione e nessun club si è mostrato interessato a pagargli l’intero ingaggio. Per questo il sacrificato potrebbe essere Denis Zakaria.

Zakaria al Monaco? Spunta una super plusvalenza

I MOTIVI – Il centrocampista svizzero era arrivato alla Juventus dal Borussia Moenchengladbach lo scorso gennaio per 4,5 milioni di euro più 4,1 per gli oneri accessori. Era in scadenza di contratto e quindi la Juve ha potuto prenderlo a cifre inferiori. Ora sul centrocampista c’è l’interesse del Monaco, che già si era fatto avanti per Rabiot.

La Juve ed il club francese secondo la Gazzetta dello Sport avrebbero già avviato i dialoghi per lo svizzero e se l’affare si concretizzasse i bianconeri sarebbero pronti a prendere Leandro Paredes. Nel caso in cui venisse ceduto Zakaria la Juventus potrebbe fare una discreta plusvalenza, tra i 15 e i 20 milioni di euro.

mckennie-zakaria

fonte: ilbianconero.com