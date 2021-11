Zakaria alla Juve? E’ in pole per il centrocampo

Zakaria alla Juve – La corsa della Juventus al rinforzo per la mediana prosegue tra sorpassi e controsorpassi. Aurélien Tchouameni del Monaco, sondato già in estate dai bianconeri, è cresciuto talmente in fretta da scatenare un’asta europea tra i club più ricchi d’Europa. Chelsea, Real Madrid e Liverpool fanno sul serio per il 21enne Nazionale di Didier Deschamps.

Così alla Continassa, pur non mollando la presa, da qualche settimana hanno alzato il pressing su Denis Zakaria, ieri sera protagonista con la Svizzera all’Olimpico. Profilo diverso, ma sempre Under 25 (l’ex Young Boys ha 24 anni), con un contratto che intriga non poco: a giugno Zakaria si svincolerà dal Borussia Monchengladbach.

Zakaria alla Juve? Ultime calciomercato Juve

La Juventus – e non solo lei (la Roma resta in corsa) – punta ad anticipare il colpo alla sessione invernale quando i tedeschi potrebbero accontentarsi di un indennizzo per evitare l’addio estivo a parametro zero.

Negli ambienti della Nazionale svizzera si parla di una pista calda, ma non ancora in discesa. I bianconeri sono segnalati parecchio attivi e il centrocampista nato a Ginevra è molto più che tentato da una esperienza in Italia. A gennaio, però, manca ancora più di un mese e mezzo. Nel mercato è un tempo lunghissimo: c’è ancora spazio per nuovi ribaltoni nelle gerarchie e nelle preferenze del dg juventino Federico Cherubini.

calciomercato-juve

fonte: tuttosport.com