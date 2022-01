Zakaria alla Juve, ecco quando può arrivare

Zakaria alla Juve – Prendere ciò che offre il mercato, senza pensare più di tanto alle situazioni, agli incastri, alle cessioni e agli arrivi. La Juve ha un problema ormai datato a centrocampo, e serve un colpo. Necessariamente un colpo. Se la rosa resterà questa al 99%, si giochi sull’1% e si giochi a centrocampo.

Come racconta Calciomercato.com, Ramsey resta in uscita, così come Arthur che vuole andare via per giocare il Mondiale con il Brasile. A parte Locatelli, sono tutti cedibili: da Rabiot a Bentancur, fino a McKennie.

Zakaria alla Juve, colpo a centrocampo per Allegri

CHI ENTRA – Ecco, chi esce? Lo decreterà il mercato, con il gallese primo della lista e primo probabilmente a trovare una soluzione. Ma in entrata? Il nome resta sempre Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Sfida al Liverpool per averlo, e magari già nel mese di gennaio. Per CM, l’uomo giusto piuttosto sarebbe sempre Aurelien Tchouameni, nemmeno lui un bomber ma uomo box-to-box che cambierebbe volto a tutto il centrocampo, per quanto ora appaia fuori dalla portata finché la Juve non riaprirà il portafogli.

fonte: ilbianconero.com