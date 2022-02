Zaniolo alla Juve – Negli uffici della Continassa si sono chiusi nel pomeriggio di ieri i lavori per la sessione di mercato di gennaio. Difficile non immaginare sorrisi e pacche sulle spalle: si è trattata di una finestra di mercato vincente, che ha soddisfatto le richieste dell’allenatore, sia in entrata che in uscita. Archiviato gennaio, però, è già ora di guardare l’orizzonte e puntare la sessione estiva: cominciare a buttare giù una strategia, una lista dei desideri condivisa con il mister.



In cima a questa lista – e questo accade ormai da anni -, il nome di Nicolò Zaniolo. Nonostante gli infortuni, il calciatore non è mai uscito dai radar della dirigenza bianconera, che ha continuato a seguirne, e apprezzarne, gli sviluppi. Proprio in vista dell’estate, ci sarebbero già stati dei contatti con la Roma, ma si tratta di discussioni preliminari, prima di sedersi al tavolo delle trattative.

Zaniolo alla Juve, la decisione di Cherubini e Arrivabene

A pesare, però, sono le parole di oggi di Tiago Pinto, che ha aperto ad una possibile partenza di Zaniolo: “A suo tempo parleremo di tutto, ma ora non è momento di soffermarci sul mercato estivo e sui rinnovi. Dobbiamo lottare fino alla fine su tre fronti. Se giocherà per noi l’anno prossimo? Non posso garantirlo per nessuno”. Attenzione, allora, perché nei magazzini della Continassa sono rimasti altri fuochi d’artificio, a lunga scadenza.

allegri-cherubini-nedved-arrivabene

fonte: ilbianconero.com