Zaniolo Juve, ipotesi prestito milionario: i dettagli

Nicolò Zaniolo detta le condizioni. Preferisce restare in Italia, dove Juventus e Milan sono le uniche potenziali acquirenti. La Roma è finita in un vicolo cieco, come racconta il Corriere dello Sport.

Zaniolo via in prestito?

Il suo procuratore ha parlato anche ieri con il ds della Roma Tiago Pinto, in questo momento non c’è nessun discorso aperto per il rinnovo del contratto. Roma e Juve si sono messe sedute qualche mese fa, l’orientamento della società giallorossa è chiaro da gennaio: deve fare plusvalenze e la migliore è quella con Nicolò. La Roma è ferma sulla richiesta di 50/60 milioni, ma è disposta a prendere in considerazione operazioni creative, mettendo dentro giocatori per fare plusvalenze. La Juventus, con le possibili uscite di De Ligt o Rabiot, può fare un’offerta. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, più 40 pagabili in due anni.

zaniolo-roma-2022