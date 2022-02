Zaniolo Juve, l’indizio sui social: spunta il like galeotto

Zaniolo Juve – Nicolò Zaniolo è uno dei nomi caldi del mercato della Juventus. A riportare la notizia è il sito di TuttoSport. Il giovane talento della Roma è il primo nome sulla lista bianconera per arrivare a un giocatore in grado di “armare” Dusan Vlahovic: il puzzle è ancora da costruire, però i contatti proseguono e l’ottimismo cresce. Anche tra i tifosi juventini, che si sono scatenati sui social dopo il messaggio lanciato via Instagram dal classe 1999 dopo la vittoria di Empoli.

Zaniolo Juve, spunta un indizio sui social

Tra i vari “mi piace” arrivati ai post di esultanza pubblicati da Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli, oltre che da Vlahovic, ha fatto molto rumore in particolare quello di Zaniolo. “La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno – aveva scritto il bomber serbo nella didascalia – +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano. Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così”.

I tifosi della Juve su Twitter sembrano apprezzare: “Nicolò, vieni a Torino”, è il messaggio che va per la maggiore. Il 22enne azzurro, già vicino ai bianconeri in passato, non solo è il primo nome della lista, ma in questo momento è la pista più concreta. Soprattutto perché l’ex Inter non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma (scadenza 2024). Nella Capitale Zaniolo sta bene, però in caso di addio preferirebbe una soluzione in Serie A. Anche per questo il ds Federico Cherubini ha buone possibilità di regalare ad Allegri un jolly offensivo utilizzabile come mezzala, ma anche come esterno o trequartista.