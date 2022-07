Zaniolo Juventus, una contropartita seduce la Roma

L’arrivo a Torino di Angel Di Maria non esclude l’approdo alla Juventus di Nicolò Zaniolo. Ne parla Tuttosport.

Affare Zaniolo, una contropartita convince la Roma

La Juventus non molla la presa sul giallorosso, consapevole di avere il sì del giocatore, desideroso di abbracciare il bianconero, con il quale pare abbia raggiunto un accordo di massima, e di dover trattare ancora con la Roma per avere il definitivo via libera. La Roma si è convinta a sacrificarlo con una richiesta sui 55-60 milioni. La Juventus ha proposto contropartite tecniche pur di abbassare la quota cash. Sembra tornata in auge l’idea di uno scambio tra Zaniolo e Arthur con conguaglio a favore della Roma. Il centrocampista brasiliano ha chiesto di essere ceduto e piace a José Mourinho, che cerca un palleggiatore dal piede fino.