Zaniolo Juventus, incontro con l’agente: i dettagli

Ieri è stata una giornata piena per il ds della Juventus Federico Cherubini, che a Milano ha incontrato Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Zaniolo Juve, incontro con l’agente

Il principale argomento di conversazione è stato il futuro del romanista. Non è un mistero che la Juventus sia interessata al giocatore. I bianconeri però non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale e i giallorossi restano fermi sulla propria valutazione dell’azzurro, che è di 60 milioni. In sostanza Vigorelli ha riportato alla Juventus la posizione del club di proprietà dei Friedkin: Zaniolo si muoverà solo per una cifra consistente e per una soluzione cash, senza contropartite.