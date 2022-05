“Zaniolo-Juve? La Roma vorrebbe cederlo”, i dettagli 

Si parla tanto del mercato della Juventus, ma quali giocatori potrebbero trasferirsi in bianconero? Uno di questi, paradossalmente poteva essere il fantasista della Roma Nicolò Zaniolo.

Zaniolo-Juventus, il retroscena

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato. E ha parlato di un retroscena legato a Nicolò Zaniolo, nonché di Dybala, Pogba e Di Maria:

“Zaniolo ha un contratto che scade nel 2024, e la Roma vorrebbe cederlo perché lui è il calciatore più prestigioso della rosa in ottica cessione. I giallorossi chiedono 50/60 milioni di euro, ma queste cifre il mercato italiano non le digerisce. Nessuna delle italiane è in grado di supportare questa operazione. La Juventus avrebbe potuto prenderlo se non avesse preso Vlahovic. Questa è una partita a scacchi, perché da una parte la Roma vuole venderlo per poter avere degli ottimi incassi, ma il calciatore, allo stesso tempo, se viene valutato cosi tanto, vorrebbe anche un adeguamento in linea con il valore che la società gli assegna. Nei prossimi giorni sono previsti dei sondaggi anche in Premier, per poter capire se ci sono possibili acquirenti. Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di rimanere a Roma senza rinnovare”

Sull’Inter, Dybala e Lukaku

“Io non mi sento di smentire una possibile chiacchierata fatta tra la Roma e gli agenti di Dybala. Il punto è che l’Inter si è mossa prima delle altre sull’argentino, ma al momento ha frenato perché vuole capire cosa può fare con Lukaku. Se l’Inter prende Lukaku, non prende Dybala, le due operazioni sono alternative. Ci sono tante cose che devono incastrarsi per Lukaku, dall’ingaggio all’accettazione della formula del prestito da parte del Chelsea. Lui ha anche cambiato agente, e questa cosa non va trascurata, visto che l’Inter non ha più buoni rapporti con Pastorello da qualche tempo. Strano che Lukaku molli il suo agente e si parli subito di un suo ritorno all’Inter. Entrambe le situazioni vanno monitorate, e se l’Inter vuole sfruttare il decreto crescita deve concludere una delle due operazioni entro giugno. Su Dybala non escludiamo la Roma, visto che i giallorossi perderanno Mkhitaryan, ormai prossimo all’approdo all’Inter”

Sulla Juventus

“Parleranno con Di Maria per capire gli spazi di manovra e la disponibilità del giocatore, mentre Pogba non ha ancora dato una risposta alla proposta della Juve, quindi anche sul fronte Juventus ci sono situazioni in evoluzione”