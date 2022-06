Zaniolo Juventus, la posizione della Roma

Nicolò Zaniolo è incastrato nella forbice che racchiude la possibilità di un addio e il desiderio di un congruo rinnovo di contratto con la Roma. E la Juventus è interessata, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Zaniolo Juventus le ultime news

Juve e Milan hanno bussato alla porta per chiedere informazioni, sentendosi rispondere sempre allo stesso modo: la valutazione è di 60 milioni. Per questo, soprattutto sul fronte bianconero, si sta riflettendo su formule diverse, che hanno come base un prestito oneroso con obbligo di riscatto, oppure una congrua parte in contanti e un giocatore da inserire nella trattativa. Facile? Niente affatto.