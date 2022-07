Zaniolo verso la Juve? La Roma apre all’addio

Nicolò Zaniolo? Non è un mistero che l’attaccante sia da settimane al centro di una trattativa con la Juventus che non riesce a decollare perché il club bianconero non ha ancora formulato un’offerta ufficiale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Zaniolo via dalla Juventus?

Il club non prenderà in considerazione cifre inferiori ai 50 milioni di euro, e senza giocatori inseriti in contropartita, tenendo conto che la richiesta di partenza è pari a 60 milioni. La Roma ha aperto le porte a un prestito con obbligo di riscatto e anche a un pagamento pluriennale, che in ogni caso le consentirebbe sia di fare plusvalenza che di ottenere una liquidità immediata, senza però scendere al di sotto dell’asticella posta appunto a cinquanta milioni.