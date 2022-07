Zaniolo Juventus, la Roma apre ad una formula per cederlo

I contatti a distanza Roma-Juventus per Nicolò Zaniolo proseguono. Dopo aver abbandonato l’idea di uno scambio con un conguaglio a favore della Roma si lavora ad altre due possibili vie. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve Zaniolo

La Roma ha aperto a una formula creativa: prestito oneroso (10 milioni) con riscatto a partire dall’estate 2023 per una cifra tra i 30 e i 40 milioni con bonus. L’opzione non fa impazzire i dirigenti bianconeri che, infatti, hanno provato a rilanciare. Uno scambio di prestiti onerosi (Zaniolo alla Juve con uno tra Arthur e Zakaria alla Roma), ma senza alcun vincolo in vista del 2023. I bianconeri potrebbero riscattare Nicolò, ma non sarebbero obbligati.