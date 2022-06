Zaniolo nel mirino della Juventus, la Roma fa il prezzo

Da martedì scorso l’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo è tornato al Kinemove Center di Pontremoli, per guadagnare tempo, alternando il lavoro con il mare. Il giallorosso è stato accostato alla Juventus.

Zaniolo Juventus, quanto costa?

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha un contratto con la Roma fino al 2024 e sa bene come la dirigenza, entro la fine dell’estate, busserà per proporgli un rinnovo.

Nel frattempo, Zaniolo sa come l’interesse dei grandi club nei suoi confronti non è appassito. Milan e Juve, però, al momento non hanno presentato alcuna proposta ufficiale alla società giallorossa. La Roma. ha già ben chiarito come sia disposta a sedersi al tavolo di una trattativa solo davanti a un’offerta di almeno cinquanta milioni e senza giocatori in contropartita.