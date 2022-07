Zaniolo Juventus, la strategia per prenderlo dalla Roma

Nicolò Zaniolo spera e conta di lasciare la Roma. Per andare alla Juventus, la squadra per cui faceva il tifo da bambino. In caso di addio, non prenderà in considerazione altre ipotesi. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Zaniolo Juventus, le ultime

La Roma vuole venderlo e lui è pronto a partire. L’agente Claudio Vigorelli ha un ottimo rapporto con il ds Tiago Pinto. Ma ha constatato come la Juventus sia interessata solo in teoria. Se la Roma chiede 50 milioni, la Juve può arrivare all’obiettivo inserendo almeno un calciatore che sgravi il bilancio. La conclusione logica prevede un trasferimento proprio alla Juve, ma oggi non sussistono i presupposti per valutarlo.