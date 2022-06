Zaniolo nel mirino Juve! Può sostituire Dybala

La Juventus su Nicolò Zaniolo della Roma? Entro la fine di questa settimana, punta ad affondare per un esterno offensivo secondo quanto raccontato da Tuttosport.

Zaniolo resta nel mirino Juve

Il vero sostituto di Dybala e – eventualmente – di Di Maria, in caso di naufragio dell’affare, potrebbe essere Nicolò, mai sparito del tutto dai radar bianconeri. Ieri l’entourage del 22enne tuttocampista giallorosso è stato avvistato assieme ai dirigenti della Roma. La situazione non è cambiata: il rinnovo è molto più che complicato, l’opzione più probabile resta il divorzio estivo. La Juventus è alla finestra, in prima fila assieme al Milan.