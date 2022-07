“Zaniolo non andare alla Juve”, sommossa tifosi Roma

Nicolò Zaniolo è arrivato a Trigoria per il raduno, accompagnato in auto dal padre Igor, senza fermarsi per gli autografi e le foto che chiedevano un gruppetto di giovani tifosi. L’episodio ha provocato la reazione infastidita di uno di loro, che gli ha rivolto un insulto. Ne parla il corriere dello Sport.

Zaniolo Juventus, insulto da un tifoso Roma

E’ l’istantanea di un momento di tensione che Zaniolo ha cercato di addolcire all’uscita, dopo i test atletici organizzati dalla Roma. In quel caso ha preferito accontentare i tifosi rimasti sotto il sole ad attendere lui e gli altri giocatori. Ma quando è stato esortato «a non andare alla Juve» con termini piuttosto coloriti non ha battuto un ciglio, ha scelto il silenzio assoluto, serissimo, perché consapevole che ogni parola sarebbe stata interpretata male.