Incredibile Zaniolo, scambio Juve-Roma in vista

Il puzzle per Nicolò Zaniolo è ancora tutto da costruire, ma intanto qualche tessera è stata individuata. La Juventus continua a portare avanti anche i discorsi per il tuttocampista giallorosso. Ne parla Tuttosport.

Zaniolo Juventus, scambio con la Roma?

In settimana la Roma ha incontrato l’entourage dell’azzurro e il summit si è chiuso con una sensazione chiara: rinnovo complicato e cessione estiva molto più probabile. Si prospetta una sfida Juventus-Milan a suon di soldi e contropartite.

In “casa Juve” da qualche giorno le attenzioni sono state spostate su Arthur, è un’idea per la Roma. Se nelle prossime settimane il brasiliano dovesse evolvere in qualcosa di più concreto, nei ragionamenti dei giallorossi, allora le chances di poter portare a termine il puzzle si alzerebbero notevolmente. Arthur più conguaglio per Zaniolo è una ipotesi concreta.