Zhang e il gesto a sorpresa per Marotta – In casa Inter si lavora sui rinnovi: in lista ci sono i contratti dei dirigenti dell’area sportiva. Con l’ad Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin e il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden presto il club nerazzurro prolungherà i legami.

Con ogni probabilità di altre due stagioni: vale a dire fino al 2024 che poi per Suning è anche la data limite per la restituzione del finanziamento di 275 milioni a Oaktree Capital. Questo è il piano di Zhang che, prima di partire per la Cina, ha radunato la dirigenza rendendo nota l’intenzione del rinnovo per tutti.

Un atto di fiducia, visto che per i nerazzurri, o meglio per le casse nerazzurre, si apre una sessione di mercato nella quale i conti dovranno quadrare: vale a dire chiudere con un attivo tra i 70 e i 100 milioni. Che allo stato attuale delle cose significherà la cessione di (almeno) un big: indiziati Hakimi e/o Lautaro Martinez.

E così, mentre Zhang si metterà in caccia di uno sponsor di maglia che porti nelle casse 25-30 milioni, la dirigenza individuerà le mosse di mercato. Per Hakimi il Psg offre 60 milioni, l’Inter ne chiede 80, ma può scendere a 70. Ma c’è anche il Chelsea che offre una cifra vicina ai 60 ma aggiunge una contropartita: Marcos Alonso è il nome individuato dai nerazzurri.

Poi sarà la volta di Lautaro. Se l’operazione Hakimi farà rifiorire le casse l’argentino può restare a meno di offerte irrifiutabili (sugli 80 milioni). E, in caso di saluti, occorrerà lavorare in entrata: se il Toro dice addio, si andrà su Raspadori.

