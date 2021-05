Zidane addio Real, dalla Spagna ne sono certi

Zidane addio Real – Sembra ormai certo, Zinedine Zidane non dovrebbe essere l’allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. I media spagnoli continuano a rimbalzare i rumors e la Juventus rimane alla finestra per osservare gli aggiornamenti.

Zidane addio Real, la notizia da Madrid

Secondo quanto riporta todofichajes.com, ci sarebbero 2 ex Juve in corsa per la sostituzione. Si tratta di Massimiliano Allegri, che ad oggi sembra essere in pole position, e Antonio Conte il cui futuro all’Inter è incerto. In corsa anche l’ex Merengues Raul.

A rinforzare questa ipotesi è Goal.com, che svela che Zidane ha già comunicato ai giocatori del Real il suo prossimo addio.

allegri-simone-inzaghi

fonte: ilbianconero.com