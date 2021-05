Zidane annuncia il suo futuro? Zinedine Zidane, in conferenza stampa, ha parlato del momento del Real, in piena lotta per la Liga, e del suo futuro: “Non so cosa succederà, tutto è chiaramente in ballo. Ma non so cosa possa succedere, so solo che mi aspettavo questa domanda”.

“Ma tutte le energie vanno focalizzate sulla partita di domani, dopo 37 giornate non possiamo permetterci di pensare ad altro onestamente. Poi vedremo cos’accadrà. I giocatori vogliono che io rimanga? Mi fa piacere. Loro mi hanno salvati e sottolineo ‘loro’, perché vanno in campo e vincono. Io amo ogni mio giocatore, davvero”.

Zidane annuncia cosa accadrà in futuro?

FUTURO – “Se ho già parlato? No. Ripeto, l’importante è la partita di domani. Mi piace il supporto della gente, mi piaceva anche quando giocavo. Ho sempre dato tutto per il Real, è il miglior club in cui sono stato. Sono quasi 20 anni. Se il Real può essere un club migliore senza di me? Sicuramente sì”.

