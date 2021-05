Zidane incontra Perez, si sblocca l’addio al Real Madrid?

Zidane incontra Perez – Sorpassi e controsorpassi, outsider che superano i favoriti e un futuro – per tanti allenatori – ancora tutto da scrivere. Sarà il valzer delle panchine, in verità già è iniziato. Dalla Spagna all’Italia, sono molti i nomi che girano e che potrebbero incrociarsi, ovviamente due di questi riguardano la Juventus: Zidane e Allegri.

Entrambi sono legati al futuro di Pirlo, che appare ormai scritto, sempre più lontano da Torino. Il club bianconero sogna Zizou e non scarta un Allegri bis, ma intato balza in testa Gattuso, favorito su tutti. A fine stagione se ne saprà di più.

Zidane incontra Perez, addio Real più vicino?

Mancano pochi giorni alla fine del campionato, di certo prima della chiusura della Liga, con il Real Madrid che ancora è in corsa per vincerla, non si conoscerà il destino di Zidane. Che in conferenza lancia messaggi che sanno di addio.

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, prossima settimana, cioè dopo l’ultima di Liga che si giocherà sabato 22 per il Real, è fissato un incontro tra Zidane e Florentino Perez per decidere cosa fare. Da quel momento, in base alla permanenza del tecnico blanco o all’addio, potrebbe scatenarsi l’effetto domino delle panchine. Juve compresa.

agnelli-perez

fonte: tuttosport.com