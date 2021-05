Zidane lascia il Real Madrid – Zinedine Zidane ha comunicato al Real Madrid la volontà di lasciare il club. Manca l’ufficialità ma l’addio tra l’allenatore francese e le merengues è ormai prossimo.

Sulla panchina del Real da gennaio 2016 – con una temporanea interruzione del rapporto con le merengues da giugno 2018 a marzo 2019 – Zidane aveva chiesto qualche giorno per pensare alla sua decisione finale dopo l’ultima partita di campionato, giocata sabato scorso contro il Villarreal. Fino alla comunicazione arrivata mercoledì.

Zidane lascia il Real Madrid, le ultime di mercato

Ora il Real potrebbe dirottare le proprie attenzioni per la panchina su Massimiliano Allegri, che è la prima scelta del club (che non tralascia però la possibilità di affidare la squadra all’ex capitano Raul). L’agente dell’ex allenatore della Juventus era stato avvisato a Madrid nella giornata di martedì.

La stagione 2020/21 non è stata semplice per Zidane. L’allenatore francese ha chiuso un’annata sportiva senza trofei per la prima volta da quando è al Real e ha superato diversi momenti di difficoltà, in particolare la traumatica eliminazione in Copa del Rey a gennaio per mano dell’Alcoyano, club di terza serie, che l’aveva messo a rischio esonero.

Lascia il Real dopo aver conquistato tre Champions League, eguagliando il record di Bob Paisley e Carlo Ancelotti, due edizioni della Liga, due Supercoppe europee, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club.

allegri-simone-inzaghi

fonte: sport.sky.it