Accusa ad Allegri: si impegna in ogni cosa negativa

C’è un limite anche agli alibi, per i giocatori come per i dirigenti. Come racconta Tuttosport, Allegri si sta davvero impegnando a metterci del suo in ogni contingenza negativa.

Allegri accusato

Vuoi guardare con calma negli occhi i tuoi soldati uno per uno per qualche giorno? Credi davvero che in ritiro ci si riposi anche meglio che a casa? Ti girano sul serio le scatole nel vedere il Fideo, in ansia per il Mondiale, chiamarsi subito fuori alla prima fitta dopo che «a San Siro si era riposato»? Bene: non solo tutti nelle rispettive camere appena giunti alla Continassa, ma allarghi la consegna anche agli infortunati.