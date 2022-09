“La Juve nasconde immagini agli arbitri”, accusa choc

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, accusando la Juve.

Accusa choc alla Juve

“L’anno prossimo è il centenario della Juve, se ci arriva. L’Équipe ha scritto “il PSG non ha rispetto di una Vecchia Signora”, lo era una volta, adesso ha perso ogni signorilità, basti vedere come viene vestito Arrivabene. Chiesa? Ogni volta che fa un allenamento forza il ginocchio e poche ore dopo gli si gonfia, da parecchi mesi ormai. Ieri ho visto il gol di Bentancur e poi Kulusevski, sto pensando alle risate di Morata, Milik preso l’ultimo giorno e trattato come l’ultimo degli scarti, Vlahovic rovinato che rimpiange la curva Fiesole. Mi domando dove siamo e dove andremo a finire: questa situazione non ha prospettive. Alcuni pensano che la Juventus farà 6 punti nelle prossime partite di Champions League, ma se gioca come ha giocato contro il Monza, non li farà. Nel frattempo, PSG e Benfica volano ai quarti di finale. Si sono dimenticati, inoltre, che ci sono i Mondiali di calcio e ci sono giocatori come Di Maria che non aspettano altro che tirare la gambetta per non infortunarsi. In tutta questa baraonda dimentichiamo qualcosa di gravissimo: la vicenda della Salernitana e l’immagine uscita 24 ore dopo dimostra che la Juventus come proprietaria dello stadio usa alcune telecamere e non dà immagini agli arbitri perché potrebbero essere dannose per sé stesse. Così come ha nascosto quell’immagine per 24 ore-salvo poi renderle pubbliche e far esplodere il caos- allo stesso modo chissà quante ne vengono chiuse nel cassetto. Cos’è successo alla Juventus? Lo scudetto vinto da Sarri, l’ultimo, non ha una fotografia in cui lo stesso è presente alla festa sul campo. È stato eliminato dalla Champions perché ha giocato contro i francesi a marzo a causa Covid ed il ritorno ad agosto. Per ultimo, ha sbagliato ad assecondare la società. L’ultimo vergognoso fattogli è nel filmato della Juventus in cui ci sono gli insulti verso l’allenatore dai tifosi, autorizzando Prime Video a pubblicarlo”