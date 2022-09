Adani attacca: “Offensivo far passare Arthur come scarso”￼

Alla Bobo TV l’ex difensore dell’Inter Daniele Adani ha parlato della cessione di Arthur da parte della Juventus.

Adani attacca su Arthur

“Non è possibile aver presentato come scarso un giocatore preso dal Gremio e messo titolare nel miglior Barcellona recente. La Juve lo ha preso da lì e lo consegna ad una delle tre squadre migliori al mondo. È offensivo aver parlato di Arthur come un ragazzo scarso, che non può giocare nella Juve, che è colpa di chi lo prende. C’è da fare il mea culpa per l’ennesima sfida andata male, e le colpe vanno condivise. Tra i colpevoli c’è anche il giocatore, ma è l’ultimo, il penultimo di una lunga serie”.

“Arthur, Morata, de Ligt, Cancelo, Bentancur, Kulusevski, facciamo passare per scarsi giocatori che vanno nella lega più forte al mondo. Ci vuole tanto ad ammettere che si è sbagliato?“