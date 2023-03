Adani attacca: “Roma-Juve partita brutta, vi spiego”

Intervenuto a Radio Deejay, l’ex difensore dell’Inter Daniele Adani ha commentato così l’ultimo turno di campionato e Roma-Juve.

Adani attacca Roma-Juve

“Roma-Juventus? E’ un po’ surreale, è stata una partita molto brutta, uno spettacolo triste ma la Roma ha giocato quasi a non attaccare, senza punte. La Juventus le stava stretto anche il pareggio per le occasioni che ha avuto ma la partita è stata brutta anche da parte sua. Ha finito la gara con tantissimi giocatori offensivi e non può non trovare uno spazio nello stretto con quei giocatori che aveva ma per questo la Juventus non ha mai dimostrato di avere una squadra da grandi giocatori, che è quella che sa giocare negli spazi stretti quando gli avversari non ti lasciano spazio”