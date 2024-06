Agente Cambiaso svela: “Era preoccupato quando è andato alla Juve…”

Intervista a Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso fresco di rinnovo contrattuale con la Juventus e destinato – soprattutto con l’approdo di Thiago Motta in panchina – ad avere un futuro importante in bianconero. Ora si sta godendo Euro 2024 che gli permetterà di tornare con un carico di esperienza ancor più importante, poi pronto alla nuova avventura bianconera dove avrà il compito definitivo di fare la differenza sulla fascia mancina tra incursioni e sfornando assist per Dusan Vlahovic in particolare.

Cambiaso-Juve, parla l’agente

Ma il giocatore di Genova è capace anche di un’altra giocata come specifica il suo procuratore, appresa grazie al lavoro con Motta in Liguria: “Con Thiago è diventato uno dei primi terzini sinistri che taglia per entrare in mezzo al campo. Prima si preoccupava della sua fascia e avere la meglio suol dirimpettaio. Ora non più, si accentra come mezzala e libera spazio per la punta esterna, vedi cosa succede con Chiesa. Andrea è stato velocissimo ad apprendere questo tipo di giocate”.

E pensare che era allarmato il giocatore prima di approdare in bianconero: “Andrea era un po’ preoccupato di giocare nella Juve perché comunque si stratta di un club unico, anche se sapeva di poter fare bene con la sua personalità e il suo gioco particolare”. Esame invece superato con tanto, appunto, di prolungamento: “Il contratto rinnovato è stato semplice, quando c’è intelligenza tra le parti, tutto diventa semplice. Abbiamo riscontrato disponibilità totale anche da parte della Juve che ci ha mostrato stima, amore e voglia di evidenziare i valori tecnici e umani di Andrea“.