Allegri annuncia un problema in vista del Napoli

L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Juventus Tv al termine della gara con l’Udinese. Queste le parole sintetizzate da TuttoJuve.

Intervista Allegri

Conta di recuperare qualcuno in vista della gara con il Napoli?

“Ora dobbiamo riposare. Domani ci alleniamo, poi riposiamo. Avremo tre giorni per preparare la partita nel migliore dei modi. Degli infortunati non recupera nessuno”.

Un pensiero sul ricordo a Vialli prima della partita.

“E’ stata una serata meravigliosa chiusa splendidamente con questa vittoria nel ricordo di Gianluca Vialli, che rimarrà nel cuore di tutti”.