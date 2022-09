Allegri si attende una mossa da Di Maria

Ieri la Juve ha ritrovato Fagioli e Gatti, mentre oggi si prepara ad accogliere Angel Di Maria, di rientro dagli impegni con l’Argentina, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri attende Di Maria

Non sarà disponibile dopo essere stato squalificato per due turni a causa della gomitata rifilata a Izzo nell’ultimo match contro il Monza. Tornerà in Champions mercoledì 5 ottobre con il Maccabi Haifa. Ha dato buoni segnali nell’amichevole giocata contro la Giamaica. Allegri si attende, al ritorno a Torino, una decisa accelerazione, dopo l’inizio difficoltoso e condizionato dai problemi all’adduttore lungo della coscia sinistra.