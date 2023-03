L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza dopo Roma-Juventus. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri

Lo schieramento iniziale della Roma senza punta, lo ha sorpreso?

“Non me l’aspettavo però la partita non era semplice. E’ stata decisa da episodi. Ci sono state più occasioni di quelle che pensavo. La Roma è così. Dovevamo chiuderla nel primo tempo ma loro non escono mai della partita e si rimettono in corsa. Stasera siamo stati penalizzati”