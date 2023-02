Contro il Torino, per la prima volta in stagione, Max Allegri potrebbe avere a disposizione tutto il suo poker di stelle: Pogba, Chiesa, Di Maria e Vlahovic. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri può fare una cosa per la prima volta in stagione!

La seduta di oggi, insieme alla conferenza stampa dell’allenatore bianconero, darà le ultime indicazioni sulla formazione anti-Toro. In difesa potrebbe riposare Alex Sandro, in favore di capitan Bonucci; a centrocampo Paredes rileverà con ogni probabilità lo squalificato Locatelli; in attacco, dovrebbe tornare Vlahovic dal 1’, dopo la panchina con il Nantes.