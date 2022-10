Allegri elogia un bianconero: “È stato meraviglioso”

Dopo il successo ottenuto per 3-1 contro il Maccabi Haifa, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Elogio Allegri

A Di Maria che categoria assegni?

“E’ stato meraviglioso nella rifinitura, nel gol di rabiot e Vlahovic è stato bravissimo. E’ un giocatore straordinario ed ha tenuto molto bene fisicamente”.

E’ scattato qualcosa dopo la gara di Bologna?

“Direi che stasera sono stati molto intelligenti perché alla fine erano molto arrabbiati perché a un quarto d’ora dalla fine siamo usciti dalla partita. Devi continuare a giocare con velocità di passaggio per poter far tre, quattro, cinque, sei gol ma quello non è un problema. Se continui a gigioneggiare dopo diventa un problema. Siamo stati fortunati. Dopo la partita c’era un silenzio nello spogliatoio che la diceva lunga”