Allegri elogia Locatelli, sentite cosa ha detto

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri elogia Locatelli a Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole riportate da TuttoJuve.

Intervista Allegri Locatelli

Locatelli, Vlahovic e Chiesa, come giudica questi tre singoli?

“Manuel sta diventando un esempio importante. Ci mette cuore e testa, fa vedere come si affrontano le partite. Non si tira mai indietro. Chiesa è rientrato bene, Vlahovic ha fatto alcune cose buone e altre meno. Mi è piaciuto il ritorno di Cuadrado. La cosa più importante è che la squadra non molli mai”