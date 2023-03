Allegri: “Fallo di mano? Zitti, m’arrabbio su certe cose”

Dopo il successo conquistato contro l’Inter, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole riportate da tuttojuve.

Intervista Allegri

Sul fallo di mano?

“Io credo che da quando alleno, non ho mai brontolato su un arbitro. Il Var è una roba oggettiva, il gol alla Salernitana è una cosa oggettiva, poi ci sono delle robe soggettive: non ci vuole tanto a capirlo. Il pestone in area è una supposizione, così sul mezzo fallo di mano o una spinta. Voi parlate di calcio, altrimenti devo dirvi che tutti si lamentano quando ce l’hanno contro e nessuno a favore. L’anno scorso in una gara decisiva sulla stessa mattonella la telecamera era spenta. State zitti altrimenti ve lo ricordo tutte. Mi state simpatici, ma io m’arrabbio su certe cose, quando qualcuno non capisce io faccio fatica”