“Allegri? Gioco non affascinante, fa fatica!”, l’opinione

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore ed allenatore, parlando della Juve di Allegri.

Allegri sotto accusa

“Fare gol alla Juventus è veramente difficile, i numeri sono davvero eloquenti. Il modo di giocare di Allegri non è affascinante come quello del Napoli, fa molta fatica e ha vinto solo negli ultimi minuti le ultime due partite. Contro la Juventus sarà una gara difficile, ma si può essere ottimisti per i napoletani. Certo che una vittoria darebbe quasi il sigillo a Spalletti per il tricolore…”