L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri sugli infortunati

Recupererà qualcuno?

“A parte Locatelli non recuperiamo nessuno. Domani sarà un buon test anche per i ragazzi. Locatelli sta meglio, domani mancherà McKennie che ha un’edema e non si capisce se è causato da una botta oppure se è uno stiramento. A centrocampo abbiamo Rabiot, Locatelli, Fagioli e Miretti”