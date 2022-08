Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così il match di Adrien Rabiot contro la Roma.

Allegri su Rabiot

Rabiot come sta?

“C’era preoccupazione che venisse contestato, ha un po’ sofferto per tutte le voci di mercato. Per le sue caratteristiche è un giocatore straordinario, certo non bisogna chiedergli cose che non può fare. Secondo me oggi ha fatto un’ottima partita”