Allegri: “Sconfitta più difficile della carriera? Dico…”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la brutta sconfitta del Maradona per 5-1 contro il Napoli.

Intervista Allegri

E’ la sconfitta più difficile della sua carriera? Cosa fa più male?

“Non è che è la sconfitta più pesante, le sconfitte sono pesanti, ci sono delle sconfitte a volte meritate, a volte immeritate, stasera è stata meritata, e comunque siamo arrivati a questa partita con un carico di energie inferiore. Poi ci sono delle situazioni come stasera dove rischi sempre di prendere gol, ma sono situazioni facilmente leggibili. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo, su una palla lunga, sul secondo gol la palla è rimasta lì, a volte il calcio è anche questo, a volte ti va bene in certe situazioni e vanno a favore tuo. Stasera abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla negli ultimi 20 minuti del primo tempo, però non è stato così, quindi è un risultato assolutamente meritato. Ma questo non ci deve fare assolutamente buttare giù, perchè comunque veniamo da otto vittorie consecutive e ora bisogna riprendere il cammino. Ora abbiamo giovedì la partita di Coppa Italia e poi riprenderemo in campionato”