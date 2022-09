Allegri aveva deciso di osare con la Juventus, ecco come

Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore Max Allegri aveva deciso di osare e contemporaneamente dare coraggio alla sua Juventus.

La decisione di Allegri

Schierando l’inedito 3-5-2 che permette di attaccare con due punte di ruolo come Vlahovic e Milik al fine da una parte di dare pressione e rendere meno agevole la costruzione dal basso del Psg e, dall’altra, aumentare la pericolosità di un reparto offensivo privato dalla classe di Di Maria rimasto a Torino perché non al 100%. Il problema è che il piano salta in aria dopo cinque minuti per la rete parigina.