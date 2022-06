“Sono buoni amici”, retroscena su Allegri e PSG

Massimiliano Allegri al Paris Saint Germain? Ieri l’allenatore della Juventus è stato protagonista di una foto con il nuovo direttore sportivo dei parigini, Luis Campos. Ne parla Tuttosport.

Allegri incontra il ds del PSG

Scavando a fondo nelle vicende, non emergono conferme in tal senso. Solo smentite. E chiarimenti. Max e Campos sono amici da tempo. La comune presenza nel Principato non deve necessariamente indurre a pensare a chissà quale riunione carbonara, anzi. A smontare illazioni e riflessioni varie, ecco giungere chiarimenti ad hoc. «Sono semplicemente buoni amici e nel Principato si vedono spesso», raccontano fonti vicine all’allenatore e alla società bianconera.